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Tavşanlı'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Gevrekler köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 6 dozer ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Gevrekler köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 6 dozer ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel

112 Acil Çağrı Tavşanlı Kütahya Güncel Haberler

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