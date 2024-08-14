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Tavşanlı'da Minibüsün Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti.

M.P. (46) idaresindeki 35 AEF 380 plakalı minibüs, Tavşanlı-Harmancık kara yolunun 8. kilometresinde aynı yönde giden Aysun Köse'nin (54) kullandığı 43 AFT 698 plakalı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Aysun Köse, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Köse'nin, sahiplendiği iki köpeği Şapçı köyüne götürmek için yola çıktığı öğrenildi. Kazada üç tekerlekli bisikletin sepetindeki iki köpek telef oldu.???????

Minibüs sürücüsü M.P. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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