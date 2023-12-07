Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde köprüden geçen bir ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntü, internet ortamında ilgi gördü ve çeşitli yorumlara neden oldu.

- Tavşanlı'da köprüden geçen ayı cep telefonu ile kaydedildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Karapelit köyü girişinde köprüden geçen ayı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Akşam saatlerinde köylerine otomobil ile giden vatandaşlar yol ayrımındaki köprüye geldiklerinde ayı ile karşılaştı. Ayının köprüden aşağı inmesini ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

İnternet ortamında paylaşılan görüntü ise oldukça ilgi gördü ve çeşitli espirili yorumlara neden oldu. Konu ile ilgili ayıyı gören Yaşar Öztürk, "Akşam saat 22.00'de işten çıktım köye gidiyordum. Çavdarhisar güzergahından giderken köyümüze dönen yol ayrımında bir karartı gördük. Biz önce domuz zannettik, sis vardı ve ağır gittik. Köprüye gelince ayı önümüzde ayağa kalktı iki ayağı üzerinde. Aramızda yaklaşık 10 metre vardı. Saldırmasından ve üzerimize gelmesinden endişe duyarak korna bastık. Köprünün üzerinden bir iki kez atlamayı denedi sonra köprünün sonunda aşağı atladı. Atladığı yer çok yüksek değil, bir buçuk metre kadar bir yerdi ve hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. Ancak biz bu ayıyı ilk kez gördük. Daha önce bizim köy yakınlarında hiç ayı gören olmadı. Bölgemiz ilçenin sebze meyve ürünlerini üretip geçimini sağlar, ancak şimdiye kadar bizim mahsulümüze hiç zarar vermedi. Kasım ayında kış uykusuna yatması lazım ancak aç kaldığı için uyumamış olabilir." dedi.

Bölge halkından İsmail Durkun ise, " Bu sene çok ayı ve yaban hayvanları görülmeye başladı. Ormanlara giden vatandaşların çok dikkatli olmaları gerekir." dedi.