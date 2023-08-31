Tavşanlı'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İlçenin Yeni ve Durak mahallelerindeki bazı ikametlerden 3 bin TL değerinde Amerikan Doları, 2 bin TL değerinde Riyal, 20 bin TL, bilgisayar malzemeleri, saat, alyans, kolye ve cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüpheli M.M. (37) kurusıkı tabanca ile yakalandı. Olaya karıştıkları tespit edilen diğer şüpheli G.K. (41) ve H. K. (18) isimli kişiler ticari taksi ile kaçarken yakalandılar. Şüphelilerin ticari taksi içerisine atmış oldukları ve olayda kullanıldığı tespit edilen 2 adet deri eldiven, 1 adet kuru sıkı tabanca, altın tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yapmış oldukları hırsızlıkları itiraf ederek polis tarafından gözaltına alındılar.

Tavşanlı Adliyesine sevk edilmek üzere parmak izleri alınan şüphelilerin Olay Yeri İnceleme Grup Amirliğine getirildiklerinde kendi daha önceden G.K. olarak bildiren şahıslar yalan beyanda bulunduğunu gerçek isminin S.Ö. (38), olduğunu belirtti. Kendisini H.K. olarak bildiren ve yalan beyanda bulunan şüphelinin ise Ç.K. (17) olduğu tespit edildi. Emniyet birimleri tarafından S. Ö.'nün 23 adet suç kaydının olduğu, 10 suçtan tutuklama, 13 suçtan ise ifadesinin olduğu, toplamda 14 yıl 6 ay 25 kesinleşmiş hapis cezasının 7 bin 800 TL adli para cezasının olduğu anlaşıldı. Ç.K.'ın ise muhtelif hırsızlıklardan 8 adet suç kaydının olduğu, aranmasının olmadığı anlaşıldı. Evden hırsızlık olayı ile ilgili ifadeleri alınarak Tavşanlı Adliyesine çıkartılan M. M. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, S.Ö. ve Ç. K. tutuklanarak Tavşanlı T tipi cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA