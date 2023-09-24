Tavşanlı'da Halk Pazarında Yasak İlaç Operasyonu
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde halk pazarında yapılan devriye görevi sırasında bir tezgahta satışı yasak ilaçlar ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramada da daha fazla yasak ilaç bulundu.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde halk pazarı içerisinde kurulan bir tezgahta satışı yasak ilaçlar ele geçirildi.
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin halk pazarında devriye görevi esnasında N.K.(72) isimli şahsın tezgah üzerinde satışı yasak olan cinsel içerikli ilaçları sattığı tespit edildi. El konulan tezgahta 2 adet cinsel içerikli krem, 4 adet cinsel içerikli sprey, 56 adet jel,1 adet cinsel içerikli serum, 238 adet hap ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramada ise, 350 adet cinsel içerikli hap, 54 adet jel, 8 kutu cinsel içerikli sprey,13 paket cinsel içerikli ıslak mendil ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA