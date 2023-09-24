Tavşanlı'da Halk Pazarında Yasak İlaç Operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde halk pazarında yapılan devriye görevi sırasında bir tezgahta satışı yasak ilaçlar ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramada da daha fazla yasak ilaç bulundu.