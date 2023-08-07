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Tavşanlı'da Gece Araç Denetimi Yapıldı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekipleri gece otomobil ve motosiklet denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde şüpheli kişilerin kimlik ve alkol kontrolü yapılırken araçlarda eksiklikler incelendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekipleri gece araçlarda denetim gerçekleştiriyor.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, gece otomobil ve motosiklet denetimlerini gerçekleştirdi.

Polis tarafından yapılan denetimlerde şüpheli kişilerde kimlik ve alkol kontrolü yapılırken araçlarda eksiklikler bulunup bulunmadığı inceleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tavşanlı Hisarcık Kütahya Güncel Haberler

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