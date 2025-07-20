Tavşanlı'da Eşini Bıçaklayan Kadın Tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, karısı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle'de ikamet eden S.B. ile kocası Zafer B. (51) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B'nin eşini bıçaklayarak yaraladığı öne sürüldü.

Ağır yaralanan Zafer B, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.