Tavşanlı'da emekli öğretmen evinin önünde ölü bulundu Güncel Haberler Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, emekli öğretmenin cansız bedeni evinin önünde bulundu. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, emekli öğretmenin cansız bedeni evinin önünde bulundu. Yeni Mahalle Cennet Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığının "112 Acil Çağrı Merkezi"ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, hayatını kaybeden kişinin yakındaki binada ikamet eden emekli öğretmen Raşit Sezgin (65) olduğunu belirledi. Cansız bedeni Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürülen Sezgin'in ölüm nedeni araştırılıyor. Kaynak: AA / Güncel 112 Acil Çağrı Tavşanlı Kütahya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tavşanlı'da emekli öğretmen evinin önünde ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.