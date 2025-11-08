Tavşanlı'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkileyerek yolları ve yeşil alanları beyaza bürüdü. Dolu, Tavşanlı-Kütahya kara yolunda sürücüler için zor anlar yaşattı.
Tavşanlı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden başlayan ve yaklaşık 5 dakika süren ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, ilçenin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası yollar ve yeşil alanlar tamamen beyaza büründü. Dolu yağışının en etkili olduğu bölgelerden biri de Tavşanlı- Kütahya kara yolu oldu. Yolun Çobanköy, Örenköy ve Köprüören mevkileri, yağan dolunun kalın tabakasıyla kaplandı. Yağış nedeniyle kara yolunda görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.