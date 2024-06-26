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Tavşanlı'da çıkan yangında 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Şenlik köyünde çıkan yangında 2 katlı ahşap evde yaşayan 87 yaşındaki Emine Kavuk hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında 87 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Tavşanlı ilçesine bağlı Şenlik köyünde iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tavşanlı Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından evde yapılan incelemede, 87 yaşındaki Emine Kavuk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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