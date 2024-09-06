Üye Girişi
Haberler

Tavşanlı'da çıkan orman yangını 1 saatte söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yaylacık köyünde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda 1 saat içinde kontrol altına alındı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalenin ardından 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yaylacık köyünde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. İhbar üzerine çıkan yangına müdahale için Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin ardından yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.  Yanan bölge için soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangını Acil Durum Tavşanlı Kütahya Güncel Çevre Dünya Doğa

Erzurum'a inen Hindistan uçağında aramalar sürüyor: Peçeteye, 'Bomba var' yazmış

Erzurum'a inen Hindistan uçağında alarm! Gizemli yolcu ortalığı karıştırıp aradan çekilmiş

 Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir

Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir

 İşte cezaevi çıkışı ilk görüntüler! Engin Polat'ı karşılamaya gelenler, 'Hala akıllanmamışlar' dedirtti

Engin Polat'ı karşılamaya gelenler, "Hala akıllanmamışlar" dedirtti
Kayıp Narin'in son sözleri: Çok yorgunum, oyun oynamayalım

Kayıp Narin'in son sözleri bakın ne olmuş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galler Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galler Türkiye geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hakim Ziyech Fas Gabon panenka gol izle! Enes Ünal Milli Takımda neden yok, sakat mı? Hakan Çalhanoğlu neden yok, yedek mi? Türkiye maçında Hakan Çalhanoğlu kadroda yok mu? Kerem Aktürkoğlu neden yok, yedek mi? Türkiye maçında Kerem Aktürkoğlu kadroda yok mu? WAL hangi takım? (Galler Türkiye) Wales - WAL açılımı ne? Brezilya Ekvador maçı hangi kanalda? Brezilya Ekvador maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Uruguay Paraguay maçı hangi kanalda? Uruguay Paraguay maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kosova Romanya maçı hangi kanalda? Kosova Romanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Slovenya Avusturya maçı hangi kanalda? Slovenya Avusturya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? İzlanda Karadağ maçı hangi kanalda? İzlanda Karadağ maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title