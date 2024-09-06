Tavşanlı'da çıkan orman yangını 1 saatte söndürüldü

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalenin ardından 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yaylacık köyünde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. İhbar üzerine çıkan yangına müdahale için Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin ardından yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yanan bölge için soğutma çalışması başlatıldı.