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Tavşanlı'da Bir Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan bir evin birinci katındaki mutfakta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerine ambulans ve polis de sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 katlı bir evin birinci kattaki dairesinin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dağçeşme Mahallesi Keklik Sokak'ta, Y.Ç.'ye ait evin mutfağında yangın çıktı.

Durumun 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, ambulans ve polis sevk edildi. Yangın ilk olarak ev sahibi ve ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tavşanlı Kütahya İtfaiye Güncel Haberler

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