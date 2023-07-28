Tavşanlı'da Bir Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan bir evin birinci katındaki mutfakta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerine ambulans ve polis de sevk edildi.