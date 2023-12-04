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Tavşanlı'da Barajda Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

4 Aralık 2023 14:48 Son Güncelleme: 14:49 Abone Ol

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi Dudaş köyü yakınlarındaki Kayaboğazı barajına düşen köpek, itifaiye ekiplerince kurtarıldı. Tavşanlı ilçesi Dudaş köyü yakınlarında Kayaboğazı barajına düşen köpeği çıkamayınca mahsur kaldı. Barajda köpek olduğunu görenler ise kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri halatla baraja inerek köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan veteriner kontrolünden geçirilerek yeniden sokağa bırakıldı.