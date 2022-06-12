Tavşanların kavgası fotokapana böyle yansıdı - Haberler

Tavşanların kavgası fotokapana böyle yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Adem Güngör - Güncel
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Tavşanların kavgası fotokapana böyle yansıdı Artvin'de iki yaban tavşanının iki ayak üzerine kalkarak kavga ettiği görüntüler fotokapana yakalandı.
Tavşanların kavgası fotokapana böyle yansıdı
ARTVİN - Artvin'de iki yaban tavşanının iki ayak üzerine kalkarak kavga ettiği görüntüler fotokapana yakalandı.
Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yerleştirilen fotokapana Artvi'de ilginç bir görüntü takıldı. Ormanda karşılaşan iki yaban tavşanı kavga etmeye başladı.
Adeta boks maçını andıran kavgada tavşanlar ön ayakları üzerine kalkarak birbirlerine güç gösterisinde bulunurken, tavşanların tatlı sert kavgası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.
İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Güncel