Tavşan Yılına Özel Pullar

HONG KONG, 20 Aralık (Xinhua) -- Hong Kong Postanesi Pazartesi günü, Çin Yeni Yılı özel pullarının Çin ay takvimine göre Tavşan Yılı'nı kutlamak için 10 Ocak 2023'te basılacağını duyurdu.

Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde (HKSAR) Hong Kong Postanesi tarafından basılacağı duyurulan Tavşan Yılı'na özel pul kartları görülüyor, 19 Aralık 2022. (Fotoğraf: HKSAR Hükümeti Bilgi Hizmetleri Departmanı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

HONG KONG, 20 Aralık (Xinhua) -- Hong Kong Postanesi Pazartesi günü, Çin Yeni Yılı özel pullarının Çin ay takvimine göre Tavşan Yılı'nı kutlamak için 10 Ocak 2023'te basılacağını duyurdu.

Çin ay takvimine göre "Tavşan Yılı" olan 2023 için hazırlanan özel pul serisi, dört puldan ve farklı geleneksel el sanatlarında tasvir edilen uğurlu tavşanı içeren, kutsama ve mutluluk dolu bir yılı müjdeleyen bir pul serisi levhasından oluşuyor.

"Kaplan ya da tavşan gibi Çin ay takvimi hayvanlarını içeren altın ve gümüş pul levhası", "fare, boğa, kaplan, tavşan figürlerini içeren sıcak gümüş varaktan ay takvimi hayvan pulları" ve "Çin ay takvimi döngüsündeki 12 hayvanı içeren pul levhası" aynı gün basılarak yeni yıla bir festival havası yaratılıyor.

Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Hong Kong Postanesi tarafından basılacağı duyurulan hediyelik pul kartları ve boğa, kaplan figürlerini içeren özel posta damgalı altın ve gümüş pul levhaları görülüyor, 19 Aralık 2022. (Fotoğraf: HKSAR Hükümeti Bilgi Hizmetleri Departmanı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde (HKSAR) Hong Kong Postanesi tarafından basılacağı duyurulan özel posta damgalı "Çin Ay Takvimi Döngüsündeki 12 Hayvanı içeren pul levhası" görülüyor, 19 Aralık 2022. (Fotoğraf: HKSAR Hükümeti Bilgi Hizmetleri Departmanı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde (HKSAR) Hong Kong Postanesi tarafından basılacağı duyurulan özel posta damgalı "fare, boğa, kaplan ve tavşan figürlerinden oluşan sıcak gümüş folyodan ay takvimi hayvan pulları", sakız pulları ve mini pul serisi görülüyor, 19 Aralık 2022. (Fotoğraf: HKSAR Hükümeti Bilgi Hizmetleri Departmanı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde (HKSAR) Hong Kong Postanesi tarafından basılacağı duyurulan "Kalpleri ısıtan Pullar" mini serisi görülüyor, 19 Aralık 2022. (Fotoğraf: HKSAR Hükümeti Bilgi Hizmetleri Departmanı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)