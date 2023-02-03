Tavşan Yılı'na Özel Çin Mantısı Sofraların Yıldızı Oldu

Shanghai'ın simgesel Bund bölgesinin en uç kısmında yer alan Fairmont Peace Oteli, Shanghai'daki en ünlü ve tarihi otellerinden biri. İşte karşınızda Tavşan Yılı'nı kutlamak için otelin sunduğu özel Çin mantısı.

Shanghai'ın simgesel Bund bölgesinin en uç kısmında yer alan Fairmont Peace Oteli, Shanghai'daki en ünlü ve tarihi otellerinden biri. İşte karşınızda Tavşan Yılı'nı kutlamak için otelin sunduğu özel Çin mantısı.

SES (İngilizce): GEORGE WEE, Shanghai'daki Fairmont Peace Oteli'nin Genel Müdürü:

"Bu da bizim Tavşan Yılı figürümüz. Buradaki misafirlerin çok beğendiği iki çeşit özel kıymalı mantımız var. Zevkle tüketiliyor. Diğeriyse gerçekten harika bir sürpriz içeriyor. 1930'ların menüsünü yeniden sunuyoruz ve bu menü elmalı tartla sonlanıyor. Biraz da gösteri unsuru katmak istedik. Nasıl görüneceğini size göstereyim. İşte menünün yıldızı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)