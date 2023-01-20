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"Tavşan Yılı": Çin Yeni Yılı Endonezya'da Coşkuyla Karşılandı

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'Tavşan Yılı': Çin Yeni Yılı Endonezya'da Coşkuyla Karşılandı

SURAKARTA, 20 Ocak (Xinhua) -- Muhteşem aslan dansı performansı ve rengarenk fener sergisiyle Endonezya, gece gündüz Çin Yeni Yılı'nın canlı ve şenlikli atmosferine girdi.

Tavşan Yılı: Çin Yeni Yılı Endonezya'da Coşkuyla KarşılandıEndonezya'nın Orta Cava eyaletinin Surakarta kentinde Çin Yeni Yılı'nı karşılamak için düzenlenen bir kültürel etkinlik sırasında ilköğretim okulu öğrencileri aslan dansı performansını izliyor, 19 Ocak 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua) 

SURAKARTA, 20 Ocak (Xinhua) -- Muhteşem aslan dansı performansı ve rengarenk fener sergisiyle Endonezya, gece gündüz Çin Yeni Yılı'nın canlı ve şenlikli atmosferine girdi.

Kırmızı kıyafetler giymiş çocuklar harika performansı izlemek için aslanın etrafında toplanıyor, bazıları çizgi tavşan karakterleriyle fotoğraf çekiyor ve geleneksel Çin kostümleri giyen genç kızlar, yaklaşan yeni yılı farklı bir şekilde kutlamak için düzenlenen kültürel bir etkinlikte seyirciyi büyülüyor.

Tavşan Yılı: Çin Yeni Yılı Endonezya'da Coşkuyla KarşılandıEndonezya'nın Orta Cava eyaletinin Surakarta kentinde Çin Yeni Yılı'nı karşılamak için düzenlenen bir kültürel etkinlik sırasında ilköğretim okulu öğrencileri aslan dansı performansını izliyor, 19 Ocak 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

Tavşan Yılı: Çin Yeni Yılı Endonezya'da Coşkuyla KarşılandıEndonezya'nın Orta Cava eyaletinin Surakarta kentinde Çin Yeni Yılı'nı karşılamak için yerleştirilen fener dekorları görünüyor, 19 Ocak 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

Tavşan Yılı: Çin Yeni Yılı Endonezya'da Coşkuyla KarşılandıEndonezya'nın Orta Cava eyaletinin Surakarta kentinde Çin Yeni Yılı'nı karşılamak için yerleştirilen fener dekorları görünüyor, 19 Ocak 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

Tavşan Yılı: Çin Yeni Yılı Endonezya'da Coşkuyla KarşılandıEndonezya'nın Orta Cava eyaletinin Surakarta kentinde Çin Yeni Yılı'nı karşılamak için yerleştirilen fener dekorları görünüyor, 19 Ocak 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua) 

Tavşan Yılı: Çin Yeni Yılı Endonezya'da Coşkuyla KarşılandıEndonezya'nın Orta Cava eyaletinin Surakarta kentinde Çin Yeni Yılı'nı karşılamak için düzenlenen bir kültürel etkinlikte gelensel Çin kıyafetlerinde bir kız çocuğu, 19 Ocak 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

Tavşan Yılı: Çin Yeni Yılı Endonezya'da Coşkuyla KarşılandıEndonezya'nın Orta Cava eyaletinin Surakarta kentinde Çin Yeni Yılı'nı karşılamak için yerleştirilen fener dekorları görünüyor, 19 Ocak 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

Tavşan Yılı: Çin Yeni Yılı Endonezya'da Coşkuyla KarşılandıEndonezya'nın Orta Cava eyaletinin Surakarta kentinde Çin Yeni Yılı'nı karşılamak için düzenlenen bir kültürel etkinlik sırasında geleneksel Çin kıyafetleriyle ilköğretim okulu öğrencileri, 19 Ocak 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua) 

Kaynak: Xinhua / Güncel

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