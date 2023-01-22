Tavşan Şekilli Buz ve Kardan Heykeller Çin'in Buz Kentini Süslüyor
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Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, ülkenin "buz kenti" olarak biliniyor.
Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, ülkenin "buz kenti" olarak biliniyor.
Bu yılki Bahar Festivali'nde kentteki tavşan şekilli buz ve kardan heykeller turistleri karşılıyor. Çin Yeni Yılı ya da Tavşan Yılı, Pazar günü başlıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel