Tavanı çöken evde ölen anne ile 2 çocuğu toprağa verildi - Haberler

KARS'ta sağanak nedeniyle tavanı çöken evde hayatını kaybeden Songül Budak (36) ile çocukları Bedirhan (10) ve Boran Budak (8) gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Merkeze bağlı Verimli köyünde, etkili olan sağanak sırasında Budak ailesine ait evin tavanı çöktü. Songül Budak ile 3 çocuğu göçük altında kaldı. Yardıma koşan köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni haber verdi. İhbar üzerine köye jandarma, Afad, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Songül Budak ile oğulları Bedirhan ve Boran Budak'ın cansız bedenine ulaştı. Göçükten yaralı çıkarılan Sibel Budak ise hastaneye kaldırıldı.İş için gittiği İstanbul'dan dönen Osman Budak, eşi ve 2 oğlunun cenazelerini, Harakani Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin ardından teslim aldı. Cenazeleri köye getirilen Songül Budak ile 2 oğlunun cenaze namazlarını İl Müftüsü Yusuf Eviş kıldırdı. Budak ailesinin yakınları, tabutlara sarılıp ağıt yaktı. Cenazeye Kars Valisi Türker Öksüz, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız, AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından cenazeler, köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.