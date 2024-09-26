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TAV Havalimanları, Dünya Havalimanları Konseyi'nden Beş Ödül Aldı

TAV Havalimanları, Dünya Havalimanları Konseyi'nden Beş Ödül Aldı
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TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum, Üsküp ve Zagreb havalimanları, yolcu değerlendirmeleriyle en iyi havalimanları seçilirken, ödüller Atlanta'da düzenlenen törende verildi.

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes, Milas- Bodrum, Üsküp ve Zagreb havalimanları, Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) Havalimanı Hizmet Kalitesi (ASQ) ödüllerinde en iyi havalimanları arasında yer aldı. Yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller, ABD'nin Atlanta kentinde düzenlenen törende sahiplerine teslim edildi.

TAV Havalimanları'nın işlettiği İzmir Adnan Menderes, Milas- Bodrum, Üsküp ve Zagreb havalimanları, yolcu değerlendirmelerine göre kendi kategorilerinde 'en iyi havalimanı' seçildi. Ödüller bu yıl ABD, Atlanta'da düzenlenen ACI Müşteri Deneyimi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen törenle verildi.

KOÇAK: DÖRT HAVALİMANIMIZIN, DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA YER ALMASI BİZİ GURURLANDIRIYOR

TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, "TAV Havalimanları olarak 8 ülkede 15 havalimanı işletiyoruz. Servis şirketlerimizle birlikte, 33 ülkede 110 havalimanında küresel ayak izimiz bulunuyor. Hizmet verdiğimiz her alanda yolcularımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından takip ederek, onlara en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Dört havalimanımızın, yolcu değerlendirmelerine göre müşteri deneyimi açısından dünyanın en iyileri arasında yer alması bizi gururlandırıyor. Bu başarıyı, deneyimli insan kaynağımızın ve bilgi birikimimizin bir sonucu olarak görüyoruz. Havalimanı işletmeciliğinde global çapta tercih edilen bir marka olmamızda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Adnan Menderes, Üsküp ve Milas- Bodrum havalimanları, yolcu kapasitelerine göre 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' seçildi. İzmir Adnan Menderes ayrıca 'Avrupa'nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu', 'En Temiz Havalimanı', 'En Keyifli Havalimanı' ve 'En Adanmış Personele Sahip Havalimanı' kategorilerinde ödül aldı ve toplam beş kategoride ödüllendirilen dokuz havalimanından biri oldu. Zagreb Havalimanı ise 'Avrupa'nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu' kategorisindeki ödülüyle, son 10 yıl içinde beş yıllık bir süre zarfında birden fazla ASQ ödülü kazanan havalimanlarının yer aldığı ACI World Genel Direktörü'nün Mükemmellik Listesi'neki (Roll of Excellence) sekiz havalimanı arasına ismini yazdırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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