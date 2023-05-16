Tatvanlı öğrenciler atık malzemeleri dekoratif ürünlere dönüştürdü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrenciler, çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla atık malzemelerle dekoratif ürünler tasarladı.

Saadettin Aka Ortaokulu öğrencileri "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, plastik şişe, kapak, metal malzemeler, sünger, tabak, poşet ve tahta gibi atık malzemeleri okul binasında kurdukları atölyeye getirdi.

Öğrenciler yaklaşık 3 ay süren çalışma sonucu yaptıkları dekoratif ürünleri sergilemeye başladı.

Öğrencilerin plastik kapaklarla yaptığı Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü haritaları ile atık malzemelerle tasarladıkları inci kefali heykeli ilgi gördü.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Elif Bozkurt, geri dönüşüm malzemelerinden eserler oluşturduklarını belirtti.

Öğrencilerle bu ürünleri yapmak için yaklaşık 3 ay uğraştıklarını anlatan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz hem eğlendiler hem de bu konuda bilinçlendiler. Bu çalışmamızla amacımız sadece bir şeyler ortaya koymak değil aynı zamanda çevre duyarlılığı oluşturmak. Eşsiz güzelliğiyle ve içinde barındırdığı canlı çeşitliliğiyle Van Gölü havzasını korumaya yönelik bilinç oluşturmak istedik. Birkaç eserimizi, Van Gölü'nü ve endemik bir balık türü olan İnci kefalini konu alarak oluşturduk. Böylelikle Van Gölü'müzün ve içinde barındırdığı canlı çeşidinin korunması yönünde büyük bir farkındalık yarattık."