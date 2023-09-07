Tatvan Sesi Gazetesi 32. Yılını Kutluyor

7 Eylül 1992 tarihinde kurulan Tatvan Sesi Gazetesi, kuruluşunun 32. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyor.

7 Eylül 1992 tarihinde yayın hayatına başlayan Tatvan Sesi Gazetesi, bugün 31. yılını geride bırakarak 32. yılını kutluyor. 31 yıldır yaptığı haberlerle Tatvan halkının takdirini kazanan Tatvan Sesi Gazetesi, yerel basın düzeyinde birçok özel habere de imza atarak okuyucusuna her zaman doğru ve tarafsız haberleri yansıttı. Yayın hayatına başladığı günden bu yana geniş bir okuyucu kitlesine sahip olan gazete, çıktığı ilk sayıdan bu yana binlerce okuyucuya ulaştı.

Yazı İşleri Müdürü Abdulhalim Kızılkaya, 31 yıl boyunca Tatvan Sesi Gazetesinin yayın hayatına devam etmesinde emeği geçen tüm çalışanlara ve desteklerini esirgemeyen Tatvan halkına teşekkür etti. Kurulduğu günden bu yana ilkeli, objektif, tarafsız gazetecilik ve haber anlayışından bir an olsun taviz vermediklerini ifade eden Abdulhalim Kızılkaya, "Bugün, gazetemizin kuruluşunun 31. yılını geride bırakmanın ve 32. yılına girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bugüne kadar gazetemize emeği geçen herkese gazetemiz adına sonsuz teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 31 yıldır gazetemizi okuyarak bize büyük katkılar veren başta Tatvan olmak üzere tüm Bitlis halkına da teşekkürü bir borç biliyorum. Her şeyden önce gazetemiz siz değerli halkımızın destekleriyle bugüne gelebilmiştir" dedi.

Yerel gazetelerin büyük sıkıntılarla yayın hayatlarını sürdürmeye çalıştığını ifade eden Abdulhalim Kızılkaya, "Günümüzde büyük sıkıntılarla yayın hayatlarını sürdürmeye çalışan yerel gazeteler, elindeki imkanlar dahilinde görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Son yıllarda özellikle gelişen teknoloji ile birlikte biraz daha gelişme gösterdi. Kurulduğu yıllarda tipo (elle) ile yayın yapan gazetemiz son 21 yılda ise daha kolay ve daha az iş gücü ile hazırlanabilen ofset tekniği ile basılıyor. Geride kalan 31 yılı, başarılı ve ilkeli bir şekilde geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Gazetemizin basılı nüshalarının yanı sıra ayrıca www.tatvansesi.com.tr web sitemizle de okuyucularımıza hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Tek hedefimiz, geçmiş yıllarda olduğu gibi ilkeli, tarafsız ve dürüst haberciliğimizden ödün vermeden daha uzun yıllar yolumuza devam etmektir" ifadelerini kullandı.

Yayınlandığı günden bugüne kadar basın meslek ilkelerinden taviz vermeden, doğru ve objektif habercilikle toplumun saygınlığını kazanan gazetenin belli bir okuyucu potansiyeline ulaştığını kaydeden Kızılkaya, "Halkın problemlerini, basın ahlak kuralları dahilinde, ilkeli bir biçimde ve sorumluluk şuuru ile yansıtmaya çalıştık, bundan sonra da aynı ilke ve şuurla yolumuza devam edeceğiz. 31 yıldır halkın içinde olan, halkın sesini sayfalarımıza yansıtabilen bir gazete olduk. Yürüdüğümüz zorlu ve emek dolu bu yolda; okuyucularımıza doğru ve kaliteli haberleri sunmaya devam edeceğimizi bilmenizi isteriz. Bugüne kadar, bizlere her anlamda destek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. Umarım gazete ekibimizle ve siz değerli halkımızla daha nice 32 yılları birlikte kutlarız" şeklinde konuştu. - BİTLİS