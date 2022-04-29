Tatvan Kaymakamı Erdemir "Okullarımız Renklensin" projesinin gönüllü öğretmenlerini ziyaret etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Okullarımız Renklensin" projesinde gönüllü olarak yer alan öğretmenlerle bir aya geldi.

İlçedeki Hidayet İlkokulu'nda öğretmenleri ziyaret eden Erdemir, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Okul koridorları ile merdiven ve sınıflarda yapılan çalışmaları inceleyen Erdemir, gönüllülük esasıyla organize olan öğretmenlerin "Okullarımız Renklensin" sloganıyla ortaya koydukları çalışmaların çok güzel olduğunu söyledi.

Her katın çocukların yaşlarına uygun şekilde renklendirildiğini aktaran Erdemir, "Kendilerine teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Başka okullarda da bu çalışmaların devamını istiyoruz." dedi.

Proje koordinatörü Zeliha Kılıçoğlu ise "Güzel ve rengarenk bir okulumuz oldu. Hedeflediğimiz birçok şeyi gerçekleştirdik ve okulumuzu çocuklara teslim ettik." diye konuştu.

Erdemir'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve Şube Müdürü Halil Akhan eşlik etti.