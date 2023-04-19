Tatvan Kaymakamı Demir üs bölgesindeki güvenlik güçlerini ziyaret etti

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Kesan Deresi'ndeki 2 bin 200 rakımlı üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Kesan Deresi'ndeki 2 bin 200 rakımlı üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Demir, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Garnizon Komutan Vekili Albay Levent Aldatmaz ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur ile Kaynarca Karakol Komutanlığına bağlı üs bölgesine gitti.

Üs bölgesinde görevli asker ve güvenlik korucularıyla bir araya gelen Demir ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demir ve protokol üyeleri, daha sonra asker ve güvenlik korucularıyla iftar yaptı.