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Tatvan'ın Doğası Dronla Görüntülendi

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Bitlis'in Tatvan ilçesi Yelkenli köyü çevresinde dron ile çekilen görüntüler, bölgenin eşsiz doğa güzelliklerini ve Van Gölü'nün masmavi sularını gözler önüne seriyor. Yüksek rakımda bulunan bu noktadan göl manzarası, doğa tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Tatvan'ın keşfedilmeyi bekleyen doğası hayran bırakıyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyü civarında dron ile kaydedilen görüntüler, bölgenin eşsiz doğa güzelliklerini gözler önüne seriyor.

Drone operatörü Ahmet Araç tarafından kayda alınan görüntülerde; Van Gölü'nün masmavi suları, berrak gökyüzü ve çevresini kuşatan dağların görkemi izleyenleri büyülüyor. Havadan yapılan çekimlerde, gölün genişliği ve dağların heybeti adeta bir doğa belgeselini andırırken, bölgenin ne denli zengin bir manzaraya sahip olduğu bir kez daha gözler önüne seriliyor. Bu doğal güzelliği yerinde görmek isteyen doğaseverler ise kilometrelerce yolu yürüyerek zirveye ulaşıyor. Doğanın tüm seslerinden uzak, yüksek rakımda kurulu bu noktadan Van Gölü'nü seyretmek, bölgeyi ziyaret edenlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Yelkenli köyü ve çevresi, doğa tutkunlarının her mevsim ilgisini çekerken, kayda alınan bu tür görüntüler ise Tatvan'ın doğal turizm potansiyelini gözler önüne seriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY - Güncel
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