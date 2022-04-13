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Tatvan'daki öğretmenlerden ihtiyaç sahiplerine yardım

AA - Servet Taşdemir - Güncel
Tatvan'daki öğretmenlerden ihtiyaç sahiplerine yardım

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Hidayet İlkokulunda görevli öğretmenler, kendi imkanlarıyla oluşturdukları ramazan kolilerini ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Hidayet İlkokulunda görevli öğretmenler, kendi imkanlarıyla oluşturdukları ramazan kolilerini ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Okul Müdürü Selahattin Bayav ile Müdür Yardımcısı Esra Uçak öncülüğünde öğretmen ve veliler tarafından ramazan kolileri hazırlandı.

Hazırlanan koliler, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Okul Müdürü Selahattin Bayav, şu ana kadar 60 aileye yardımda bulunduklarını söyledi.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

okul müdürü, Bitlis, Uçak, Güncel, Haberler

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