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Tatvan'daki mezarlıklarda bayram temizliği yapıldı

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Tatvan'daki mezarlıklarda bayram temizliği yapıldı

Tatvan Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı.

Tatvan Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı.

Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bayramda yakınlarının kabrini daha temiz ortamda ziyaret etmesi için mezarlıklarda temizlik çalışması yürüttü.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Ramazan Bayramı'nda en çok ziyaret edilen yerlerden birinin mezarlıklar olduğunu belirtti.

Geylani, "Vatandaşlarımızın ziyaretlerini temiz ve düzenli bir ortamda yapmaları için çalışmaları hızlandırdık. Ekiplerimiz mezarlıklarda genel temizliğin yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz bayramı öncesi ilçemizdeki tüm mezarlıkları ziyarete hazır hale getirecek." dedi.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Ramazan Bayramı, Güncel, Haberler

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