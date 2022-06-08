Tatvan'da yolun karşısına geçerken aracın çarptığı vatandaş hayatını kaybetti - Haberler

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Tatvan'da yolun karşısına geçerken aracın çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Tatvan'da yolun karşısına geçerken aracın çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolun karşı tarafında geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı 36 yaşındaki Salih Hancı yaşamını yitirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolun karşı tarafında geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı 36 yaşındaki Salih Hancı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bitlis - Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde meydana gelen kazada, Benekli Köyü'nde yaşayan Salih Hancı, yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken plakası belirsiz bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Tatvan Devlet Hastanesi'nde ilk tedavisinin ardından Van'a sevk edilen Hancı, hayatını kaybetti.

Hancı'ya çarpan aracın plakası ve sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

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