Tatvan'da yolun karşısına geçerken aracın çarptığı vatandaş hayatını kaybetti Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolun karşı tarafında geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı 36 yaşındaki Salih Hancı yaşamını yitirdi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolun karşı tarafında geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı 36 yaşındaki Salih Hancı yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Bitlis - Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde meydana gelen kazada, Benekli Köyü'nde yaşayan Salih Hancı, yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken plakası belirsiz bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesi'nde ilk tedavisinin ardından Van'a sevk edilen Hancı, hayatını kaybetti. Hancı'ya çarpan aracın plakası ve sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. AA / Servet Taşdemir - Güncel Bitlis Tatvan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tatvan'da yolun karşısına geçerken aracın çarptığı vatandaş hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.