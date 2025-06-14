Tatvan'da Yolcu Otobüsünde 13 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada valize gizlenmiş 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsündeki valize gizlenmiş 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, valize gizlenmiş 25 parça halinde 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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