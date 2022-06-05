Tatvan'da yılsonu sergisi açıldı - Haberler

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Tatvan'da yılsonu sergisi açıldı

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Tatvan'da yılsonu sergisi açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda eğitim gören kursiyerin ürünleri için yılsonu sergisi açıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda eğitim gören kursiyerin ürünleri için yılsonu sergisi açıldı.

Belediyenin Yaşam Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Tekin Erdemir, Erdemir'in eşi Havva Erdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Açar ile vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışının yapılmasının ardından stantları gezen protokol üyeleri, kurs eğitmenini ve kursiyerleri tebrik etti.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Açar, yaptığı açıklamada, kurs öğreticileri ile kursiyerlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Açtıkları 625 kurstan 10 bin 580 kursiyerin faydalandığını belirten Açar, "Sergimiz iki gün boyunca ziyaret edilebilecek. Vatandaşların sergiye yoğun ilgisi var. Desteklerini esirgemeyen Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kurs öğretmeni Soydan Aldagül de yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri sergilediklerini anlattı.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

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