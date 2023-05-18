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Tatvan'da yeni yapılan mesire alanı ilgi görüyor

Tatvan'da yeni yapılan mesire alanı ilgi görüyor

Güncel Haberler

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 300 dönüm araziye inşa edilen mesire alanına vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 300 dönüm araziye inşa edilen mesire alanına vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Tatvan Belediyesi tarafından Çağlayan Mahallesi'ne yapılan mesire alanı, her gün yüzlerce ilçe sakinini ağırlıyor.

Aileleriyle alana gelen vatandaşlar, hem piknik yapıyor hem de doğayla iç içe zaman geçirme imkanı buluyor.

Vatandaşlardan Mizgin Cengiz, daha önce kötü durumda olan alanın düzenlenerek vatandaşın hizmetine sunulmasının güzel bir çalışma olduğunu söyledi.

Ailesiyle piknik yapmaya geldiklerini anlatan Cengiz, "Çocuk oyun alanları var, herkes eğleniyor. Havası ve yeşilliği çok güzel, çok beğendik. Buranın yapılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Selahattin Bayav ise ilçeye yeni bir mesire alanı kazandıran Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel

Tatvan Belediyesi Bitlis Tatvan Güncel Haberler

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