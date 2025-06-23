Tatvan'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 2 Gözaltı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı ve göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonrası düzensiz göçmenler sınır dışı edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Haziran'da Tatvan kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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