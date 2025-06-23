Tatvan'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 2 Gözaltı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı ve göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonrası düzensiz göçmenler sınır dışı edildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Haziran'da Tatvan kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel