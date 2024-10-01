Tatvan'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde arama yapılan evde 3 kilo 960 gram kubar esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen M.A., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında Tatvan ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi. Aramalarda 3 kilo 960 gram kubar esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, gözaltına alınan ev sahibi M.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.