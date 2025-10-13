Tatvan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Tatvan'daki uygulama noktasında durdurulan otobüste seyahat eden yabancı uyruklunun üst ve eşyalarında yapılan aramada 4 parça halinde 778,15 gram sentetik uyuşturucu, kamyonet ve otomobilde ise 300 gram sentetik uyuşturucu ve 80 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.