Haberler

Tatvan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir yabancı uyruklu da dahil olmak üzere toplam 5 şüpheli tutuklandı. Uygulama noktasında durdurulan otobüste ve araçlarda 778 gram sentetik uyuşturucu ile 80 hap ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Tatvan'daki uygulama noktasında durdurulan otobüste seyahat eden yabancı uyruklunun üst ve eşyalarında yapılan aramada 4 parça halinde 778,15 gram sentetik uyuşturucu, kamyonet ve otomobilde ise 300 gram sentetik uyuşturucu ve 80 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
Mısır'daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı! Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri bomba

Trump, Erdoğan'dan uzun uzun bahsetti! Sözleri bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lara'dan hastalık sürecinde yürek yakan itiraf

Beyninde kitle tespit edilmişti! Yürek yakan itiraf geldi
Türkiye'nin öteki gündemi! 'Son virajdayız' diyen vatandaştan endişelendiren sözler

"Son virajdayız" diyen vatandaştan endişelendiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.