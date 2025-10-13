Haberler

Tatvan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 78 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste ve iki araçta yapılan aramada 1 kilo 78 gram metamfetamin ile 80 adet sentetik ecza ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsü ile 2 araçta yapılan aramada 1 kilo 78 gram metamfetamin ile 80 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Ekipler, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken yabancı uyruklu 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin yanındaki el çantasında dedektör köpekle birlikte yapılan aramada 778 gram metamfetamin ele geçirilirken, kontrollerde durdurulan iki araçta ise 300 gram metamfetamin ve 80 adet uyuşturucu ve uyarıcı özelliği bulunan ekstazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

