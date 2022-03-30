Tatvan'da üniversite öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenlendi - Haberler

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Tatvan'da üniversite öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenlendi

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Tatvan'da üniversite öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenlendi.

TATVAN, BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tatvan Gençlik Merkezi ve BEÜ işbirliğinde, gençler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Gençlik merkezinde düzenlenen ve 21 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Başarılı olan öğrencilerin ödülleri Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak ile Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar tarafından verildi.

Avşar, "Öğrencilerimize başarı belgesi ve kupa verdik. Bu öğrencilerimiz ayrıca Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani tarafından ödüllendirildi. Başarılı olan gruplar, ilerleyen günlerde il merkezinde yapılacak elemelere katılmaya hak kazandı." dedi.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Eren Üniversitesi, gençlik, Bitlis, Tatvan, Güncel, Haberler

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