Tatvan'da Türkiye Çevre Haftası etkinliği düzenlendi

Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından Tatvan ilçesinde 'Kemiz deniz temiz dünya' sloganıyla etkinlik düzenlendi. Çocuklar mehter gösterisi yaptı, yüzey ve dip temizleme araçları ile kurtarma botları tanıtıldı. Etkinlikte, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybedenlerin anısına Van Gölü'ne saygı çelengi bırakıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Doğan Yorulmaz, amaçlarının çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından "Türkiye Çevre Haftası" dolayısıyla Tatvan ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Kaymakamlığın desteğiyle "Kemiz deniz temiz dünya" sloganıyla ilçe sahilinde düzenlenen etkinlikte çocuklar mehter gösterisi yaptı.

Kaharamanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybedenlerin anısına Van Gölü'ne saygı çelengi bırakılan etkinlikte, çocuk ve gençlere yüzey ve dip temizleme araçları ile kurtarma botlarının tanıtımı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Doğan Yorulmaz, gazetecilere, amaçlarının çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturarak çevreyi, doğayı ve dünyayı gelecek nesillere temiz bırakmak olduğunu belirtti.

Bu yıl sloganlarının "Temiz deniz temiz dünya" olarak belirlendiğini ifade eden Yorulmaz, şöyle konuştu:

"Denizlerimizdeki kirliği ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Önce kirletmemeyi, daha sonra ise kirletilmiş olanları temizlemenin yollarını çocuklara, gençlere anlatma hedefindeyiz. Bu çerçevede ilk günümüzde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına Van Gölü'ne çelenk attık. Yarın Adilcevaz ilçesinde dalgıçlarla birlikte Van Gölü'nün altındaki kirliliğe dikkat çekeceğiz. Yine bununla alakalı resim sergisi açacağız."

Etkinlik, bisiklet turu ile sona erdi.