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Tatvan'da Turizm Haftası Programı Düzenlendi

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Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Turizm Haftası' dolayısıyla programı düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul Müdürü İlhan Kara, öğrencilerin mesleki ve teknik yönden kendilerini geliştirdiğini, turizm alanında da güzel çalışmalar yaptığını söyledi. Yemek ikramının ardından okulun bando takımı öğrencileri gösteri sundu. Program, yarışmalarda başarılı olan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Turizm Haftası" dolayısıyla programı düzenledi.

Okul bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü İlhan Kara, yaptığı konuşmada, öğrencilerin mesleki ve teknik yönden kendilerini geliştirdiğini, turizm alanında da güzel çalışmalar yaptığını söyledi.

Turizm Haftası programı ve yıl sonu etkinliği düzenlediklerini belirten Kara, "Etkinlik kapsamında denizcilik ve edebiyat bölümümüzün sokağını açtık. Ayrıca, aşçı öğrencilerimizin hünerleri sergilendi. Program sonunda öğrencilerimize mezuniyet etkinliği de yapılacak. Başarılı öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz." dedi.

Yemek ikramının ardından okulun bando takımı öğrencileri gösteri sundu.

Okuldan mezun olan öğrencilere belgelerinin verildiği program, yarışmalarda başarılı olan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Seydi Ali Reis Turizm Haftası Tatvan Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

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