Tatvan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı - Haberler

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Fen Lisesi tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Öğrencilerin hazırladıkları projelerin sergilendiği fuarın açılışında konuşan Kaymakam Tekin Erdemir, bu tür fuarların gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da bu tür etkinliklerin önemli olduğunu bildirerek, üniversite olarak eylülde "Proje Pazarı" etkinliği düzenlemeyi planladıklarını ve burada dereceye giren projeleri de değerlendirmek istediklerini aktardı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise eğitim ve öğretime her zaman destek verdiklerini belirtti.

İl Milli eğitim Müdürü Korkmaz, il genelinde başarılı bir proje kültürünün olduğunu ifade ederek, öğrencilerin hazırladığı projelerin her yıl ülke genelinde dereceye girdiğini dile getirdi.

Açılışın ardından katılımcılar stantları gezerek projeler hakkında bilgi aldı.