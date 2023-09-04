Tatvan'da tren ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile yolcu treninin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile yolcu treninin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tatvan ilçesi Bahçelievler mevkiinde sürücünün ismi öğrenilemeyen 33 VPV 44 plakalı otomobil, Van Gölü Ekspresi yolcu treninin geçişi sırasında hemzemin geçidi kullanmak istedi. Hemzemin geçitte ilerlemeye çalışan otomobil ile yolcu treni çarpıştı. Çarpışmanın etkiyle şarampole yuvarlanan otomobilde sıkışan sürücü, bulunduğu yerden çıkarıldı. Otomobilde hasar meydana gelirken, sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS