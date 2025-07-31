Tatvan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tatvan-Ahlat kara yolunda sürücüleri öğrenilemeyen 13 AAR 176 plakalı hafif ticari araç ile 13 AAB 024 plakalı kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel