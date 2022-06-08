Tatvan'da "Tenis Turnuvası" düzenlendi - Haberler

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Tatvan'da "Tenis Turnuvası" düzenlendi

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 30 sporcunun katılımıyla "Tenis Turnuvası" gerçekleştirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 30 sporcunun katılımıyla "Tenis Turnuvası" gerçekleştirildi.

Tatvan Belediyesi ile Tatvan Tenis Spor Kulübü tarafından Van Gölü sahilindeki İşletme Parkı'nda düzenlenen turnuvaya 16 kadın ve 14 erkek sporcu katıldı.

Turnuvada kadınlarda Fatma Çiftçibaşı, erkeklerde ise Murat Binici birinci oldu.

Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen ve Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

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