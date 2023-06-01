Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tatvan'da Tahıl Üretim Alanlarında Hastalık Kontrolleri Yapıldı

Tatvan'da Tahıl Üretim Alanlarında Hastalık Kontrolleri Yapıldı

Güncel Haberler

Bitlis'in Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan tahıl üretim alanlarında pas hastalığı ve diğer mantari hastalıkların kontrolü yapıldı. Üreticiler bilgilendirilerek, gerekli önlemler alınması için çalışma başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan tahıl üretim alanlarında pas hastalığı ve diğer mantari hastalıkların kontrolü yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştirilen kontrollerde, tahıl üretim alanlarına ciddi zararlar veren pas hastalığı ve diğer mantari hastalıkların kontrolü yapılarak, gerekli numuneler alındı. Üreticilerin de bilgilendirildiği kontrollerde, gerekli önlemlerin alınması için çalışma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Bitlis Tatvan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title