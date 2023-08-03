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Tatvan'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Olay sonrasında yol tekrar trafiğe açıldı.

Tatvan'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı.

Alınan bilgilere göre olay, Tatvan - Van kara yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarına bırakılan siyah poşetten şüphelenen vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, yolda gerekli tedbirleri alarak şerit çekti. Haber verilmesiyle olay yerine gelen bomba imha uzmanı, şüpheli poşeti fünye ile paylattı. Patlatılan poşette elbise çıktığı belirlendi.

Şüpheli paketin fünye ile patlatılması sonrasında trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Okay - Güncel

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