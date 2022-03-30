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Tatvan'da stokçuluk ve ürün fiyat denetimi yapıldı

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Bitlis Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ile Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Tatvan ilçesinde stokçuluk ve ürün fiyat denetimi yapıldı.

BİTLİS (AA) - Bitlis Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ile Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Tatvan ilçesinde stokçuluk ve ürün fiyat denetimi yapıldı.

İlçedeki gıda toptancıları ve depolarda gerçekleştirilen denetimlerde stokçuluk yapılıp yapılmadığı ve ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi.

Bitlis Ticaret İl Müdürlüğü denetçilerinden Mehmet Mustafa Kurnaz, gazetecilere, stokçuluk ve fiyat denetiminde bulunduklarını söyledi.

Özellikle şeker stoku ve fiyatını kontrol etiklerini belirten Kurnaz, "Toplantıcılara yönelik gerçekleştirdiğimiz denetimde satışa çıkarılan şekerlerin son üç aylık alış ve satış fiyatlarını kontrol ediyoruz. Ayrıca, stokçuluk yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Ürünlerin geliş ve çıkış tarihleri ile faturalarını inceliyoruz. Yaptığımız denetimde oluşturduğumuz raporları Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Kurulu'na gönderiyoruz ve onlar da değerlendirmeye alıyor." diye konuştu.

Tatvan'da stokçuluk ve ürün fiyat denetimi yapıldı

Tatvan'da stokçuluk ve ürün fiyat denetimi yapıldı

Tatvan'da stokçuluk ve ürün fiyat denetimi yapıldı

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Tatvan Belediyesi, Bitlis Valiliği, Ticaret, Bitlis, Güncel, Haberler

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