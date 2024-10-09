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Tatvan'da Sağlık Çalışanlarına Ruh Sağlığı Eğitimi

Tatvan'da Sağlık Çalışanlarına Ruh Sağlığı Eğitimi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, '10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü' nedeniyle sağlık çalışanlarına yönelik bir eğitim düzenlendi. Psikolog Nesim Akdağ, katılımcılara 'Kendime iyi bak' konulu sunum gerçekleştirdi ve gelecekte farklı kuruluşlarda da eğitimler vermeyi planladıklarını belirtti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sağlık çalışanlarına "10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü" dolayısıyla eğitim verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü konferans salonundaki eğitimde psikolog Nesim Akdağ, "Kendime iyi bak" konulu sunum yaptı.

Kentin farklı noktalarında stant açacaklarını ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Bu eğitimlerimizi talepler doğrultusunda diğer kamu kurumlarında, Aile Destek Merkezi'nde, üniversitede ve okullardaki lise son sınıf öğrencilerine vermeyi düşünüyoruz. Bu eğitimimizdeki amacımız, kişinin psikoloji kelimesinin ve psikoloji dünyasının içindeki düşünce, duygu, bedensel duyumlar, anılar ve dürtülerin farkındalığını artırmak. Hepimiz içimizde bunları yaşıyoruz ama çok farkında olamayabiliyoruz."

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel

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