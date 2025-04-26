Tatvan'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, su taşkınlarına yol açtı ve günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Yetkililer, dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Tatvan'da sağanak yağış etkili oldu
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, su taşkınlarına yol açtı. İlçede günlük yaşam kısa süreli aksamalara uğradı.
Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede sağanağa dönüştü. Aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi. İlçede günlük yaşam olumsuz etkilenirken, vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Yetkililer, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ - Güncel