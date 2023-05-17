Tatvan'da Otobüste 10 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otobüste seyahat eden 2 yolcunun üst aramasında 10 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 yolcu ile onlarla bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otobüste seyahat eden 2 yolcunun üst aramasında 10 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Tatvan'da durdurulan otobüste seyahat eden 2 şüphelinin üst aramasında, 32 parça halinde 10 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 yolcu ile onlarla bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.