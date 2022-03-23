Tatvan'da Orman Haftası etkinlikleri

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

Bitlis Orman İşletme Müdürlüğünce Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezinde açılan sergide öğrencilerin orman sevgisini anlatan resimleri yer aldı.

Serginin açılışına katılan Kaymakam Tekin Erdemir, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için ağaç dikmenin önemli olduğunu söyledi.

Bitlis Orman İşletme Müdürlüğün bölgede ağaçlandırma çalışması yaptığını belirten Erdemir, "Daha güzel ve daha yeşil bir Bitlis için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş ise her yıl yaklaşık bir milyon fidanı toprakla buluşturduklarını dile getirerek, "Yeşil bir Bitlis için ormanların bakımını yapıyor, fidanlar dikiyoruz. Orman yangınlarını önlemek için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu konuda vatandaşlarımıza da görev düşüyor. Ormanlık alanlarda daha dikkatli olunmalı. Halkımız yeşile duyarlı." diye konuştu.

Katılımcılara fidanların dağıtıldığı etkinliğe Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tatvan Orman İşletme Şefi Ayşe Şahin, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.