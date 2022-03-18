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Tatvan'da okullar arası voleybol turnuvası düzenleniyor

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Tatvan'da okullar arası voleybol turnuvası düzenleniyor

Bitlis Tatvan ilçesinde ortaokul ve liselerarası voleybol turnası düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis Tatvan ilçesinde ortaokul ve liselerarası voleybol turnası düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen turnuvaya katılan 22 takım katıldı.

Kapalı Spor Salonunda yapılan gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren takımlara madalya ve kupa verilecek.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, amaçlarının ilçede sportif aktiviteleri geliştirmek olduğunu belirterek, turnuvanın kıyasıyla bir mücadeleye sahne olacağını ifade etti.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Hisarcık, voleybol, Bitlis, Tatvan, Güncel, Haberler

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