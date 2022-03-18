Tatvan'da okullar arası voleybol turnuvası düzenleniyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis Tatvan ilçesinde ortaokul ve liselerarası voleybol turnası düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen turnuvaya katılan 22 takım katıldı.

Kapalı Spor Salonunda yapılan gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren takımlara madalya ve kupa verilecek.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, amaçlarının ilçede sportif aktiviteleri geliştirmek olduğunu belirterek, turnuvanın kıyasıyla bir mücadeleye sahne olacağını ifade etti.